Pediatría se resiste a la mudanza si no reacondicionan el lugar

El servicio de P ediatría del hospital cipoleño realizó este lunes un día de atención de prueba en el edificio de la ex clínica Arenales, pero advirtieron una gran cantidad de falencias que obligaron a las profesionales a volver a la guardia hospitalaria. Afirman que hasta que las condiciones no sean aptas, no se podrá trabajar allí . Varios de los inconvenientes quedaron asentados en una exposición policial en la Comisaría 32.

Durante el fin de semana hicieron la mudanza y el lunes fue el primer día de prueba, que resultó un fastidio.

Según comentaron las médicas del servicio a LM Cipolletti, el lugar no cuenta con equipo central de oxígeno, área de rayos o laboratorio, por lo que todo tipo de análisis deberá viajar de forma constante entre la clínica Arenales y el hospital. Además, indicaron que el ascensor está fuera de servicio y las habitaciones habilitadas como internación están en un primer piso, debiendo subir en brazos a los pacientes.

Ex delegacion municipal clinica arenales Anahí Cárdena

“El lunes se aceptó el traslado y se trabajó allí, pero la pasamos muy mal porque no contábamos con ninguno de los equipos médicos prometidos. Teníamos tres pacientes postquirúrgicos y no los pudimos trasladar porque no contábamos con lugar ya que tenían que subir por escaleras y no podían movilizarse. Tampoco había ambulancia disponible. No tenemos radiología ni laboratorio, y los familiares en caso de necesitar análisis, tiene que ir y venir del hospital. No contamos con internet impidiéndonos trabajar con WhatsApp donde solemos atender el 70 por ciento de las consultas, pero tampoco ver los estudios en las computadoras. En estas condiciones no podemos trabajar”, indicaron.

Contaron que ante los problemas son las médicas quienes reciben los reclamos de los familiares, y no las autoridades.

Afirmaron que “en esas condiciones nos resistimos a trabajar allá (por Arenales)” y contaron que no se trata de “falta de empatía con sus compañeros de terapia” ya que entienden que necesitan el espacio para los pacientes con Covid. Agregaron que, si se resuelven todos los inconvenientes planteados, no habrá problema en funcionar allí.

Cipolletti cuenta con atención pediátrica en guardia y un sector de internación en sala común. En caso de una terapia intermedia o intensiva, se debe solicitar derivación.

“Ahora volvimos a atender las urgencias con riesgo de vida en la guardia de adultos del hospital, ingreso por Pastor Bowdler. Esto es complicado y peligroso, ya que se puede provocar la contaminación cruzada. Los síntomas leves como dolor de garganta o fiebre los resolvemos por WhatsApp”, relataron.

Pediatría cuenta actualmente con seis médicas que trabajan en turnos de pareja, y por el contagio del personal hay profesionales que están en aislamiento y esas guardias se cubren con médicos generalistas.

Expresaron que aún están esperando la convocatoria para dialogar con la directora del hospital, pero no se pudo concretar hasta el momento.