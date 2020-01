“Lloré todo el día por él, y no sé a quién pedirle auxilio. Yo ya tengo diez perros en mi casa, y son mi vida. Pero no tengo lugar ni medios para ocuparme de este perrito. Por favor, alguien que me ayude, no lo puedo ver así”, expresó Nadia Cellini, la mujer que lo auxilió, junto a otros vecinos cuando en la madrugada de ayer el perrito fue atropellado.