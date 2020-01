Sin dudas es uno de los chicos más queridos, también por el hincha. "Me pone muy contento todo lo que me escriben. Trató de contestarles a todos y se los agradezco de corazón. Ahora ya está, los doctores me están tratando muy bien y me prometieron que la operación será cuanto antes", dijo desde la casa, en compañía de su madre.

En los tiempos está focalizado ahora el jugador, cuya historia de vida, perseverancia y esfuerzo para salir adelante con la crianza de su hija también sacudió con fuerza en el ambiente albinegro en el verano. "Mis compañeros me están ayudando un montón. Desde el vestuario se están ocupando para que me puede operar rápido. Ahora tengo que esperar que la rodilla se desinflame un poco y tener flexibilidad para poder hacerlo", contó como parte de la interna desde el jueves a la noche a estas horas, en la previa a Ferro, pero por el Federal A.

Ganas de estar presente esta tarde en la platea no le faltan, pero hay que ver cómo puede hacer para no entorpecer el ciclo de reposo que le han recomendado.

Mucho apoyo

"Con lágrimas en los ojos y con mucho dolor el fútbol me apartará un par de meses fueras de las canchas. Lo que tanto me costó hacer quedó tirado. Hoy, lo que tanto amo me hace vivir otra etapa. Sé que esto no es el final, acá es donde hay que demostrar fuerzas, aunque van a haber días como hoy que no hay nada", fue parte del texto que escribió en Facebook e Instagram el Aqua.

Rápidamente, la publicación se fue multiplicando y el ambiente zonal del fútbol le fue dejando su aliento y apoyo para que la recuperación vaya muy bien, luego de la intervención quirúrgica que será inevitable.