Matzen pide una campaña "al modo del radicalismo"

En declaraciones a LU 15, la ex candidata a gobernadora por Cambiemos afirmó que no dio resultado la estrategia electoral impuesta por el gobierno nacional y tampoco el acuerdo con Miguel Pichetto, sobre el que “la UCR no fue consultada”. Sin embargo, anticipó que va a trabajar en la campaña electoral, porque se decide sobre dos modelos de país, “más allá de las diferencias y cuestionamientos que hacemos a la gestión”.