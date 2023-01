Martínez Larrea le exigió a Larralde que demuestre si Tortoriello dejó deudas

Martínez Larrea aparece desde hace un tiempo como una de las figuras de más exposición pública de su nucleamiento y hasta se lo menciona para ser candidato a intendente de Cipolletti ante la gran cantidad de elegidos que declinaron la propuesta. Esta martes, consultado al efecto, reconoció que se evalúa su nombre para la alternativa, pero fue categórico en cuanto a que "hay más nombres" que se están considerando para la postulación, que no está resuelta pero que será dada a conocer en su debido momento.

Al dirigente no le gustaron para nada las palabras de Larralde. Y por eso, ya que ella mencionó una supuesta deuda de Tortoriello que aún se estaría cancelando, le requirió expresamente que "muestre lo que están pagando, que muestre los papeles. Así aclara de qué está hablando exactamente".

Enfatizó que, como referente político, prefiere siempre "hablar de realidades" y, al efecto, detalló que en la pasada administración municipal "se compraron más de 90 vehículos que todos los vecinos los pudieron ver y circular". Subrayó, además, que la adquisición se hizo "al contado y con plata del Municipio, una cosa inédita".

"Le diría a Larralde que vaya a las agencias de Volkswagen, de Mercedes, de Chevrolet, de Renault, y pregunte si hay algo que se debe. Verá que se pagaron al contado y no se debe nada. Cuando se habla, hay que hablar con propiedad", aconsejó.

Indicó que entre la maquinaria incorporada en la ex gestión se incluyeron dos camiones y una pala cargadora, que se pudieron sumar mediante una operación de leasing, cuyos compromisos se fueron cumpliendo como se debía. Los rodados demostraron su utilidad en el basural, donde permitieron terminar con el problema del fuego y el humo que, lamentablemente, ha vuelto en la actualidad. Desde el Ejecutivo aseguraron que las máquinas, de marca china, no funcionaron y no se obtenían repuestos.

Además, recordó que se invirtió para mejorar el servicio de recolección de residuos, puesto que en 2015, cuando asumió Tortoriello, había solamente "un camión recolector, funcionando a medias". Al efecto, se adquirieron nuevos camiones para mejorar la prestación. Y la situación cambió.

En relación con las obras de asfalto concretadas por el ex intendente, señaló que su ejecución funcionaba "como una rueda. Se recolectaba la plata de los vecinos que iban pagando los planes y de los que pagaban al contado. Y se acordaba con las empresas un plan de pago. Era una rueda que circulaba perfectamente, pese a que ya había una inflación bastante alta. Después, si se siguió igual, que lo diga Larralde, que es la que dice que lo están pagando".

El concejal se refirió a la deuda que se asumió por el Plan Castello, respecto de la cual recordó que fue una propuesta del propio Juntos Somos Río Negro, el partido del oficialismo provincial, que la ofreció a los municipios. En su momento, en Cipolletti "se hicieron las cuentas" y se aceptó. Pero "la cuota que pagaba la ciudad representaba un 0,03 por ciento del presupuesto. Un cuota muy baja, y se pagaban intereses y capital".

"Insisto, que Larralde muestre los papeles de lo que están pagando y entonces ahí los vecinos van a saber", remarcó y recordó que el pasado gobierno dejó un superávit a la actual administración de Claudio Di Tella de 268.677.128 pesos, de los cuales $257.042.178 correspondieron a plazos fijos y el resto a saldos bancarios. Añadió que, en un principio, el actual oficialismo cipoleño quiso negar esos números, pero después lo tuvo que reconocer, con "papeles firmados y todo".

Dispuesto a ser candidato si se lo piden

Carlos Martínez Larrea, al reconocer la posibilidad de su candidatura a intendente de Cipolletti, expresó que " hay que estar dispuesto a ocupar el lugar que a uno le pidan".

Indicó que, en su caso, ""si me lo llegaran a proponer, sí lo aceptaría", pero añadió que también se barajan otros nombres para la postulación.

Expresó que el representante de Cambia Río Negro para la jefatura municipal "se va a saber más adelante, más cerca de las fechas, y una vez que esté organizado todo el tema de las alianzas".

Concluyó destacando que "como dijo Tortoriello, hay varios nombres dando vueltas, por eso no se dice uno en particular hasta que no esté todo consolidado, conversado y acordado".