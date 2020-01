Mantendrán la prohibición para las fiestas al aire libre

Agregó que se sigue la misma tendencia en pos de prevenir hechos lamentables y de cuidar a los ciudadanos. Incluso advirtió que cualquier tipo de nota que ingrese por distintas áreas de gobierno para la realización de un evento, del tipo que sea, confluye en un solo expediente, en la Secretaría que tiene a su cargo.

"Ante un evento masivo hay cosas mínimas de seguridad que cumplir, pero también está en juego la responsabilidad que asuma cada persona, ya que podemos poner todos los requisitos habidos y por haber, pero no podemos hacernos cargo de la conducta o el comportamiento individual de cada uno", aclaró el funcionario municipal.

La prohibición para este tipo de eventos en la ciudad llegó de la mano de Aníbal Tortoriello, ante el peligro de que la ciudad se lamente una tragedia como la de Costa Salguero, en la Time Warp, ocurrida el 15 de abril de 2016.

La falta de agua, seguridad y ventilación, la venta de estupefacientes y las altas temperaturas de esa noche fueron un cóctel letal para cinco jóvenes fallecidos, entre ellos un cipoleño, y 59 personas más que resultaron heridas.

Por entonces, Cipolletti era sede principal de fiestas masivas como las Siamo Fuori y otras más, que ya no pudieron reeditarse. Algunas no prosperaron y otras migraron a Fernández Oro, donde sí accedieron al permiso municipal.

"Nosotros continuamos con esa política, compartimos ese criterio. Queremos tener una ciudad tranquila y que los vecinos no nos demanden de forma permanente por falta de seguridad", expresó el secretario de Gobierno, Alfredo Muruaga.

Y agregó: "Si nosotros no cuidamos a la gente, no tratamos de mantener un ambiente tranquilo para desarrollar actividades generadoras de la salud y el bienestar, vamos a tener problemas y no queremos eso. Queremos tener la tranquilidad de que velamos por ellos".

