"La Policía daba vueltas en la plaza y se mantuvo activa. Lo bueno es que no los dejó hacer picadas y eso es muy importante. También hubo dos autos de Fiscalización del Municipio hasta las 5 de la mañana. La verdad es que no pegamos un ojo porque, además, los perros estaban como locos. Sí puedo decir que hubo muy pocos petardos, otros años fue un escándalo", detalló el hombre.

Si bien desde la Municipalidad habían informado días atrás que no iban a realizar controles por falta de inspectores, esta madrugada se acercaron a la plaza de manera sorpresiva para evitar que la fiesta se descontrolara. No obstante, el ruido de la música y los gritos no dejaron dormir a los vecinos, que ya están cansados de la situación que se repite año a año.

La cita es en la plaza ubicada entre las calles Las Acacias, Chacabuco, Los Pinos y los Castaños. Los jóvenes empiezan a llegar apenas termina el brindis, alrededor de la 1 de la madrugada y la fiesta se extiende hasta las 8 de la mañana. Para las 10 de la mañana, algunos vecinos ya habían empezado a juntar la basura y las botellas tiradas en el lugar.

