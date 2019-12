En El Manzanar están cansados de las fiestas clandestinas en una plaza del barrio

Se trata de un problema de vieja data, hace ya varios años, que el espacio verde se transformó en un lugar de encuentro y descontrol. La convocatoria se realiza a través de las redes sociales y a cargo de la organización suelen estar jóvenes del mismo barrio, pero acuden cientos de chicos de toda la ciudad. La única organización que existe es la instalación de un equipo de sonido para la música y luego cada grupo de amigos lleva su hielera cargada de bebidas. No existe ningún control, ni habilitación, por lo que puede pasar cualquier cosa sin que existan responsables.

La cita es en la plaza ubicada entre las calles Las Acacias, Chacabuco, Los Pinos y los Castaños. Los jóvenes empiezan a llegar apenas termina el brindis, alrededor de la 1 de la madrugada. Y la fiesta clandestina se extiende hasta la mañana, pasada las 8.

"Para navidad la plaza se llenó de pibes, eran más de 300 personas. Estaban todos borrachos, era un total descontrol. Hace años venimos haciendo denuncias, presentando reclamos, pero no pasa nada. Había algunos policías en la zona y no hacían nada. Así no podemos vivir”, indicó el vecino. Agregó que en plena madrugada comenzaron los incidentes, peleas, botellazos y piedrazos, producto de los excesos.

“Tenemos las veredas vomitadas, orinadas y hasta defecadas. Nadie se hace cargo. Ya no sabemos qué hacer”, cuestionaron. Agregaron que en Nochebuena los chicos llegaban hasta en combis de transporte particulares, contratados, notando que había una organización detrás del evento, que no fue improvisado.

Piden que el municipio y la Policía tome cartas en el asunto sobre todo en miras de lo que podría llegar a pasar en Año Nuevo.

¿Qué dijo el Municipio?

LM Cipolletti consultó a la nueva gestión municipal sobre lo ocurrido en la noche navideña e indicaron que heredaron un expediente de la gestión anterior que tomó alcance provincial.

“La gente está al tanto en Seguridad Ciudadana por el mal uso del espacio público. Se trata de un trabajo integrado el que hay que hacer ahí. Tienen que accionar las otras áreas municipales y provinciales. El problema ya tomó otra trascendencia”, expresó Silvia García, la jefa de Tránsito Municipal

