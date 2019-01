Más allá del caso puntual de esta joven, advirtió que la plaza se convierte en un pesadilla para los vecinos porque los jóvenes que allí se juntan generan mucho ruido, consumen alcohol y protagonizan desmanes.

“Todos los días hacen desorden y desde la Municipalidad no encontramos eco para actuar con la Policía y la Justicia. Ya hablamos con la jueza de paz, los fiscales, pedimos hacer operativos conjuntos, pero no sé por qué no se procede a desarticular esa plaza, no lo entiendo”, expresó el funcionario.

Tal es así que está evaluando la posibilidad de acompañar las denuncias penales de los vecinos damnificados. “Una cosa es que estén en la plaza, otra muy distinta que estén ocasionando desorden. Los vecinos no duermen”, agregó.

El descontrol que reina en esa plaza alcanzó ribetes de mayor violencia cuando en una oportunidad, una inspectora de tránsito resultó agredida. Los vecinos hacen denuncias, pero la plaza sigue siendo un caldo de cultivo para el consumo de alcohol y otras sustancias, ruido y mucha mugre.

Calculan que en Año Nuevo hubo al menos 200 personas. Al retirarse, dejaron la plaza completamente regada de desperdicios.

