Los restaurantes con comida para celíacos pagarán menos impuestos

María Eugenia Villarroel Sánchez, la impulsora de la norma, aseguró que en Cipolletti existen 225 casos diagnosticados y está al tope de personas con celiaquía en la provincia. “Fue una iniciativa de personas que padecen de la enfermedad y encontraban que la parte gastronómica no había menús para celíacos”, manifestó la concejal.

Para ofrecer comidas aptas para celíacos los comercios deben adaptar sus cocinas porque no solo no pueden usar los ingredientes, sino que no pueden mezclar los utensilios ni el espacio de trabajo. La adaptación de los espacios es el obstáculo que le impide a los celíacos disfrutar de una salida como cualquier otro vecino. Y por ello la ordenanza promueve un recorte impositivo como aliciente.

Para acceder al beneficio habrá que anotarse en un registro voluntario de comercios donde se elaboren o vendan productos o menús sin TACC. Para definir el proyecto se necesitaron “más de un año de investigación y más de nueve meses de trabajo en comisión donde se reformó la iniciativa, se buscó asesoramiento con el INTI y se trabajó con los vecinos y comerciantes”, manifestó la concejal del Frente para la Victoria.

“Hubo más de un año de investigación y más de nueve meses de trabajo en comisión donde se reformó la iniciativa, se buscó asesoramiento con el INTI y se trabajó con los vecinos y comerciantes”.Eugenia Villarroel Sánchez. Concejal cipoleña por el Frente para la Victoria