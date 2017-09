Los mapuches se sienten intimidados

Desde el 1° de agosto, cuando la Gendarmería nacional reprimió el Pu Lof en Resistencia Cushamen, en el Chubut, y desapareció Maldonado, los pueblos originarios de la región vienen siendo sometidos a una intensa campaña de discriminación y desprestigio. Desde distintos sectores se los busca hacer parecer violentos y terroristas e, incluso, se vincula a algunos de sus integrantes con el grupo RAM, pese a que desde las propias instituciones representativas de los mapuches de Río Negro y Neuquén se ha tomado total distancia de esa organización.

Sin embargo, la situación, lejos de aquietarse, parece irse tensionando más con el paso de los días. Así, Santo Claudio Puel, músico y poeta mapuche, no ocultó su inquietud y malestar cuando una persona que le había pedido ser amigo en Facebook y a quien le dio autorización se dedicó a efectuar algunos posteos hirientes hacia el sentir de su comunidad.

Puel, oriundo de Cipolletti pero residente hoy en Centenario, escribió en su muro la frase “El que porta un arma ya es un hombre que camina junto a la muerte” y acompañó sus palabras con la imagen de un soldado similar a los de los tiempos de la mal llamada Conquista del Desierto, que fue en realidad la apropiación a sangre y fuego de las tierras mapuches. El nuevo amigo, que se identifica como Ifakanmi Aworeni, le puso entonces: “El que porta molotov...gomeras, piedras, palos...prende fuego a propiedad privada...e incita...a la violencia y no respeta el derecho de los demás camina de la mano con la delincuencia....Quién mato a Nisman....A dónde está Julio López...A dónde está el hippie delincuente de Santiago Maldonado”.

Para Puel, fue un golpe bajo. Y más cuando averiguó que quien lo había contactado en la red sería un presunto militar que revista en Neuquén y que procede de Cinco Saltos. Pudo conocer su nombre y decidió no dejar pasar el caso. En su concepción, la lucha de su pueblo es justa y es pacífica y no puede un hombre de armas andar expresando cuestionamientos y frases que no caben a los mapuches ni a Santiago y que parecen más bien intimidar.