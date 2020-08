Los feriantes no saben si vuelven a la plaza del Don Bosco

La incertidumbre es total para los feriantes de la plaza Don Bosco . El Municipio ya realizó el relevamiento que iba a hacer, pero no hay fecha cierta para volver a la actividad, ni saben si podrán hacerlo en el mismo lugar o serán trasladados a otro sitio. "No sabemos nada", dijo uno de los voceros, Oscar Penroz.

"Necesitamos trabajar. Agosto está perdido, pero en cualquier momento volvemos. En Cipolletti todo el mundo está trabajando, nosotros también queremos volver. Voy a ver si para la semana que viene podemos llegar a un acuerdo con el Municipio. Pero si no me dicen nada, largo nomás porque esta situación no da para más", indicó el feriante.

Respetarán la palabra del presidente Alberto Fernández, quien extendió la cuarentena hasta fines de este mes. Luego, intentarán volver de alguna manera, al menos con los feriantes que tienen domicilio en Cipolletti, los que estén en condiciones de regresar y gocen de buena salud, mientras el Municipio termine de normalizar la feria.

"Me gustaría llegar a un acuerdo con el Municipio para ver si podemos volver a la plaza. Pero si no es posible, que nos diga la feria no existe más o nos trasladen a otro lado", indicó Penroz.

Entre los feriantes, los que se dedican a vender verduras y frutas se las rebuscaron por otros medios, alquilando locales o salones para seguir adelante con la actividad. No obstante, hay otros con menos recursos o facilidades que están totalmente parados hace cinco meses. "A mí los que me preocupan son los manteros (los que venden ropa usada), que vienen de El 30 y otros sectores alejados de la ciudad", expresó el feriante consultado.

Cuando a principios de julio, metieron presión para volver sí o sí a la plaza Don Bosco, el Ejecutivo local denunció penalmente a Penroz por instigar a romper la cuarentena. Sin embargo, esa denuncia nunca prosperó. Para ello, el delito se tendría que haber consumado y eso no ocurrió.