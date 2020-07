Los feriantes del barrio Don Bosco ya no resisten más estar sin trabajar y necesitan sí o sí volver al espacio público de la plaza, para que la "rueda de auxilio" de tantos hogares humildes que no llegan a fin de mes , mucho menos en estas condiciones, pueda reactivarse de una vez.

" Nosotros no vamos a tocar bombos debajo del edificio municipal ni vamos a cortar calles, pero tampoco estamos en condiciones de esperar uno, dos o tres meses más. Tenemos que salir a trabajar ya. Tampoco queremos una bolsa de mercadería, queremos nuestra fuente de trabajo. Así que confirme o no confirme el Municipio, la feria vuelve el lunes, igual vamos a arrancar porque no aguantamos más", sostuvo el presidente de la comisión, Oscar Penroz.