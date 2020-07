El Municipio acudió la Fiscalía por la reapertura que impulsa uno de los promotores de la feria del barrio Don Bosco, a pesar de que no cuentan con el permiso y no hay fecha para habilitarla.

Concretamente, el Municipio señala a uno de los referentes de la feria, Oscar Penroz, como instigador, luego de haber manifestado públicamente que la feria vuelve el lunes próximo, se lo permitan o no se lo permitan, porque la gente no aguanta más estar sin trabajar.

Sin embargo, desde la Fiscalía se informó que, a priori, no puede hacer nada. Intervendrá en el hipotético caso de que el hecho se consuma, es decir, se dé la reapertura de la feria y se configure un delito. El tema, en todo caso, lo tiene que abordar la Policía, de forma preventiva.

De esta manera, habrá que ver cómo se manejan las fuerzas de seguridad para que el regreso de la feria no sea un hecho. Por lo pronto, el Ejecutivo municipal dejó muy en claro que no la habitará ni hay fecha tentativa para avanzar con ese permiso, en tanto el gobierno nacional no habilite este tipo de actividades.

Además, Blanco advirtió que en una reunión que mantuvieron en el centro comunitario del barrio Don Bosco, con distintos feriantes, entre ellos Penroz, quedó al desnudo que los que se autoproclamaban como referentes, realmente no lo son. "Hay diferencias internas que son muy claras y los referentes no representan a todos. Hubo gente que cuestionó su accionar", advirtió el funcionario municipal.

Por eso, desde el Municipio se tomó la decisión de iniciar un relevamiento. Este permitirá saber con precisión quiénes son los feriantes de Cipolletti y regularizar su situación.

Blanco sostuvo que facilitarán capacitaciones y otros recursos para que puedan implementar los protocolos de bioseguridad necesarios cuando llegue el momento de la reapertura.

"No hay fecha para la feria, pero vamos a acompañar a los feriantes para que estén listos", acotó el funcionario municipal.

Dijo que el relevamiento de emprendedores y artesanos que encararon es inédito y necesario para regularizar la feria. Es un trabajo que se lleva a cabo en conjunto con la dirección de Capacitación y Empleo.

Se suponía que la gestión anterior de gobierno había impulsado ese proceso a través del área de Economía Social. Sin embargo, Blanco sostuvo que no tienen documentación que constate este trabajo. "Desapareció todo, las carpetas desaparecieron; y entre buscar para atrás y perder tiempo, haremos el relevamiento que nunca se hizo", cerró.

Relevamiento

El relevamiento se realizará en los horarios de 8 a 13, y los feriantes que deseen formar parte del registro podrán comunicarse a los siguientes números de contacto para obtener su turno previo: 299 4517245 - 299 5484673 - 299 6225222.

El resto de los emprendedores o artesanos podrán comunicarse al 299-5720412.

“Estamos trabajando en la confección de protocolos sanitarios para acompañar a los feriantes locales en el momento que Nación y la provincia decidan que se pueden reabrir las ferias. Ayer comenzamos a relevar a los emprendedores, y desde el municipio los capacitaremos en cuanto al cumplimiento de los protocolos de seguridad y las normas de higiene y seguridad que deberán respetar cuando se les permita volver a atender al público. Hoy nuestra prioridad es asegurar la salud de todos los vecinos cipoleños, incluidos los emprendedores, que en muchos casos son personas de riesgo” comentó Diego Cides, al frente de la dirección de Capacitación, Empleo y Economía Social.

“La idea de este relevamiento es confeccionar un registro de los feriantes para tener un panorama de su situación, y empezar a ordenar la feria dándoles prioridad a los emprendedores cipoleños que no tengan otra fuente de ingresos y cumplan con las regulaciones que dicte el municipio”, afirmó.

Desde el Municipio cipoleño se recalcó una vez más que por el momento no están habilitadas las ferias en la ciudad y se debe cumplir con las medidas preventivas establecidas en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional y provincial.