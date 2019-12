"Le diría al Presidente y también a la gobernadora (Arabela Carreras): la fruticultura necesita lo mismo que el país, que nos dejen tomar oxígeno porque estamos ahogados desde hace muchos años".

Respecto del estado de situación, Pierdominici dijo que cada año hay menos chacras en producción y por consiguiente menos fruta. "Hay un montón de chacras que no se trabajan más; ese es el problema que no encara nadie. Yo creo que a ningún gobierno le interesó la fruticultura", lamentó.

"Las retenciones son un impuesto que se supone extraordinario y que termina matando al productor, y la política nunca hace el ajuste", agregó el chacarero.

Poner en marcha el Valle

"Voy a tomar las palabras del Presidente, fueron muy buenas. Yo no soy de ningún partido político, pero fueron muy buenas. Él dijo: ‘Yo la deuda externa no la puedo pagar porque primero tengo que poner en marcha el país’. Entonces, yo le digo lo mismo a él. Si nosotros no ponemos en marcha esto, no le vamos a poder pagar. Entonces, es clara la propuesta, si nos quiere ahogar, no van a lograr nada, porque no queda nada, qué nos pueden sacar. Déjenos respirar, y seguimos dando trabajo, y después vamos a ver cómo hacemos", sostuvo.

A su vez, Pierdominici dijo que necesitan poner en marcha nuevamente el Valle porque si no la actividad frutícola desaparecerá.

"¿Cómo podés vos trabajar, con empresas que pagan 10 u 11 centavos?", se preguntó indignado.