Los bastones que fabrica le devolvieron la sonrisa a don Mateo

Empezó a dar largas caminatas para despejarse. Un día, notó que perdía el equilibrio, pero no se resignó. Con una varilla que una de sus hijas le trajo de la Isla Jordán, se fabricó un bastón para seguir con sus paseos. Sin embargo, por obra que le adjudica al creador, su salud experimentó una mejora sorprendente y ya no necesitó el elemento para apoyarse. De hecho, no lo usó nunca. Pero le gustó la experiencia de haberlo hecho él mismo. Sabe de trabajos manuales dado que toda su vida se dedicó a la albañilería. Y allí quedó archivado el instrumento, con el mango tallado y una vara prolijamente barnizada.