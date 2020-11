Los Barreales: se conocieron nuevos videos de la fiesta clandestina

Más de 200 vehículos se reunieron en las costa de Los Barreales, donde los jóvenes no respetaron la distancia social ni los protocolos por el coronavirus que, a pesar del levantamiento de las restricciones, siguen vigentes a pesar del fin de la cuarentena.

En las últimas horas comenzaron a circular nuevos videos, en los que se ve a cientos de personas tomando y bailando a la orilla del lago, mientras un DJ pasa música.

Desde la Policía provincial explicaron a LM Neuquén que durante la tarde de este domingo recibieron la notificación de que habría una fiesta clandestina en Los Barreales. Constataron más de 200 vehículos en el lugar y luego montaron un control policial en la Ruta 51 y 7 donde infraccionaron a 50 automovilistas.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio por la fiesta clandestina que se realizaba en el lago Los Barreales, donde se incumplían todos los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia del coronavirus.

La fiesta clandestina de lago Los Barreales comenzó bien temprano en la tarde del sábado, se extendió durante toda la noche y siguió en la madrugada del domingo. Esta misma tarde "sigue la joda", comentaron a LMN.

fiesta-lago-los-barreales-C.jpg Cientos de vehículos acudieron a la fiesta cladestina en el lago Los Barreales.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno de Neuquén, Sebastián González, comparó este hecho con lo sucedido con dos esquiadores a principios de septiembre en el Cerro Chapelco y los calificó de "idiotas modernos". "Idiotas en el sentido filosófico, de gente que solamente se preocupa de propio bienestar, se mira su propio ombligo y no tiene un gramo de solidaridad, ni de responsabilidad para con los demás”, dijo.

“Esos son los idiotas modernos que en pandemia, no siguen ninguna de las reglas establecidas para cuidarnos entre todos. Siempre hay un núcleo de personas, un porcentaje de la población que está acostumbrada a no cumplir las normas y que lo hace también en momentos de no pandemia”, agregó.