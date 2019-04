El secretario gremial del sindicato de Comercio, Luis Torres, indicó a LM Cipolletti que hoy cada trabajador envió un telegrama a la empresa para que en el plazo de 48 horas aclare la situación laboral de cada empleado y que se le acrediten las remuneraciones que aún restan.

“La empresa no pagó la totalidad del bono de $5 mil del decreto presidencial 33/18 del año pasado. Falta parte del sueldo anual complementario del 2018, donde se pagó sólo $2 mil, sumado al sueldo del mes de marzo y ahora se le sumará el de abril. Los representantes de la firma manifiestan que al no haber ventas no cuentan con dinero para acreditar los pagos, y que tampoco quieren mantener a los trabajadores si no tienen nada para vender”, expresó Torres.

Lucaioli cerrado Anahi Cárdena

Desde Comercio dijeron que hace 4 meses mantienen audiencias mensuales con la empresa, porque se encuentran en convocatoria de acreedores y con incumplimientos en el pago de sueldos.

“Mañana hay audiencia ante la secretaría de Trabajo de Cipolletti para plantearle a la empresa que entregue por escrito las acciones que la firma lleva a cabo. Son 10 los empleados afectados, 6 en el local de Saturno Hogar de calle Sarmiento y 4 en el Lucaioli de calle San Martín. Hay personas con 20 años de antigüedad”, contó Torres.

Agregó que ayer se les acreditó una suma de $4 mil en concepto de parte del salario del mes de marzo, acción que fue catalogada por el secretario gremial como “una miseria”.

Por estos momentos los locales están cerrados, pero mantienen parte de los productos en su interior. Hay una promesa por parte de la firma de que una vez que se consigan acreedores, reabrir manteniendo la misma cantidad de personal.

La firma bahiense Humberto Lucaioli tiene 58 años de trayectoria y cuenta con casi 500 empleados en todo el país. La notificación a los trabajadores fue el viernes pasado a través de una videoconferencia en simultáneo con todas las sucursales.

Hay sucursales en Neuquén Capital, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, Viedma, Cipolletti, Choele Choel y General Roca.