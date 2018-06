La empresa se comprometió a pagar el 50% de indemnización, pero no cumplió con su palabra.

Despedidos de Lucaioli no cobraron ni un peso

Ya pasaron siete meses desde que la empresa Lucaioli, que también es dueña de Saturno Hogar, cerrara varias sucursales y despidiera a 240 empleados, 15 de los cuales trabajaban en Cipolletti. En todo este tiempo no sólo no se definió la situación de los trabajadores, sino que no se cumplió con el pago del 50% de indemnización acordado.