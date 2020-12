"Llegué alrededor de las 15 porque no sabía en qué horario tenía que ir. Ahí me atendió un guardia y me dijo que estaba anotado, pero para las 14.30 y que ya no me iban a atender. Si hubiera sido mucho más tarde lo entiendo y me voy a mi casa, pero por media hora y sin siquiera haberme informado la hora a la que tenía estar ahí no me pareció correcto. Yo le mostré el mail en mi celular y él lo agarró sin guantes ni nada y se lo llevó para adentro. Cuando volvió me dijo que seguramente estaba en la bandeja de spam, pero yo sabía que no era así", expresó indignado tanto por la respuesta del empleado como la falta de protocolos sanitarios.

Pablo decidió contar su experiencia para visibilizar la situación y con la esperanza de que se implementen cambios por parte de la Municipalidad en beneficio de los usuarios.

Pablo oficina Tránsito Logró sacar turno para renovar la licencia de conducir, pero vivió una pesadilla Antonio Spagnuolo

Luego de algunos minutos, una de las trabajadoras del área de atención al público le pidió que pasara, pero le explicó que no podían ayudarlo y que sólo iba a poder completar el trámite si se cancelaba un turno. En ese momento a Pablo se le cruzaron miles de escenarios en la cabeza como, por ejemplo, que le secuestraran el vehículo durante sus vacaciones por no tener su licencia al día y contar, únicamente, con una prórroga de vencimiento.

"Todo lo que te piden te quita las ganas, optas por no renovar nada", sentenció Pablo.

Negado a perder su turno por un error del área de Tránsito, se quedó afuera de la oficina esperando a que se desocupara un lugar junto al resto de los vecinos que se habían acercado para llevar a cabo el trámite. Allí conversó con varias personas que le contaron que estaban en la misma situación que él, pero que se resignaron y decidieron volver a sus hogares con las manos vacías, o que habían experimentado muchos problemas. "Toda la gente con la que hablé me dijo que también había sido una odisea para ellos", agregó.

Finalmente, a las 16.40 llegó a la sede de Tránsito un fotógrafo del diario LM Cipolletti para tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo y, minutos después, la empleada lo volvió a llamar para darle un nuevo turno. "Me dijo que se había desocupado uno para el sábado a las 8.30 de la mañana. Una casualidad. No está bien lo que están haciendo, pero es lo que pude conseguir teniendo en cuenta que el domingo me voy. Se que me estoy exponiendo, pero esto no puede seguir así, no soy el único que tuvo que pasar por lo mismo y algo tiene que cambiar", sentenció Pablo.

Tránsito licencias de conducir Logró sacar turno para renovar la licencia de conducir, pero vivió una pesadilla Anahí Cárdena

Fallas en el protocolo y sin protección para los usuarios

Además del complicado sistema para renovar la licencia de conducir, el cipoleño también remarcó que hubo muchas fallas en los protocolos sanitarios de Covid-19, como así también falta de atención y protección para las personas que estaban haciendo fila afuera de la oficina.

En primer lugar, recordó el momento en el que el guardia tomó su celular sin guantes para llevarlo al interior y, cuando se lo devolvió, le tuvo que pedir alcohol en gel para higienizar el dispositivo y sus manos. "La chica que me atendió una genia, pero el guardia cero predisposición ni cuidados", agregó.

Además, comentó que la gente tuvo que hacer fila afuera con 34°C y expuestos a los rayos del sol, sin ningún tipo de reparo. En este sentido, reflexionó que "en otros lugares te dan aunque sea agua o alguna sombrilla para cuidarte del sol" y que se trata de una medida "básica que ya tendrían que tener solucionada a esta altura".