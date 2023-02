Legisladora rionegrina pide a Favaloro en los billetes de $2 mil

La propuesta establece que el rostro de Favaloro debería aparecer en la segunda impresión prevista de los billetes.

Morales sostuvo que podría ser posible dada la política anunciada del Banco Central de sustituir las imágenes de animales autóctonos por la de personalidades destacadas en los billetes de mayor denominación.

Resaltó que “el Dr. René Favaloro por su invaluable aporte a la medicina argentina y mundial y por las condiciones humanas que lo caracterizaron y definieron, merece ser la próxima imagen destacada de alguna impresión monetaria”.

E insistió en que “nuestro país debe brindarle un sincero homenaje a un hombre de ciencia y profesional exitoso, que ha salvado la vida de millones de personas en el mundo, con su técnica de bypass aortocoronario”.

Semblanza de un gran profesional

Morales recordó que René Gerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio “El Mondongo” de La Plata. A tan sólo una cuadra se levantaba el Hospital Policlínico como presagio de un destino que no se hizo esperar. Con apenas cuatro años de edad, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser “doctor”. Al finalizar la escuela secundaria ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico y con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto por primera vez con los pacientes. Nunca se limitaba a cumplir con lo requerido por el programa, ya que, por las tardes, volvía para ver la evolución de los pacientes y conversar con ellos.

Luego de terminar sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, viajó para especializarse en la Cleveland Clinic, de Estados Unidos. A comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada del bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.

Está detallado en profundidad en su libro Surgical Treatment on Coronary Arteriosclerosis, publicado en 1970 y editado en español con el nombre Tratamiento Quirúrgico de la Arteriosclerosis Coronaria. Hoy en día se realizan entre 600.000 y 700.000 cirugías de ese tipo por año solamente en los Estados Unidos. Su aporte no fue casual sino el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas y horas de investigación y de intensa labor. Favaloro decía que su contribución no era personal sino el resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. El profundo amor por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a la Argentina en 1971, con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación, tal como lo dijo en su carta de renuncia a Effler: “Una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular en Buenos Aires, por ello afirmo lo siguiente. En este momento en particular las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Ese Departamento estará dedicado, además a la asistencia médica, a la educación de posgrado con residentes y fellows, a cursos de posgrado en Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país, y a la investigación clínica. Como usted puede ver, seguiremos los principios de la Cleveland Clinic” (De La Pampa a los Estados Unidos).

Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en 1975 junto con otros colaboradores y afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos fue el de haber formado más de cuatrocientos cincuenta residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América latina. Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación, entre los que se destaca Cardiología para el Consultante, que tiene lugar cada dos años. (Fuente: página web de la Fundación Favaloro ( www.fundacionfavaloro.org ). Actualmente, la Fundación Favaloro continúa su trabajo, fortaleciendo su legado y cumpliendo un rol esencial en la medicina argentina.