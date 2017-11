Las Perlas tuvo un día histórico con la apertura del cuartel

El intendente Aníbal Tortoriello y el presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios, Raúl Vena, presidieron la inauguración del destacamento, de 400 metros cuadrados cubiertos.

El mandatario, ex titular de la entidad, manifestó: “Es un día emocionante para los cipoleños, los perlenses y la provincia. Yo me siento parte de la familia de bomberos, recuerdo que alguien me dijo que si está en bomberos es buena persona. Y es así, porque quién otro da su vida para salvar los bienes y la vida de los demás. Son un ejemplo cívico”.

Además, el intendente destacó a los perlenses “que iniciaron esta tarea con una bicicleta y un balde de agua. Los bomberos merecen nuestro permanente apoyo y acompañamiento”.

Vena informó que el nuevo cuartel está ubicado en un terreno cedido por la Municipalidad, a 100 metros del destacamento policial, que demandó una inversión total superior a los 3 millones de pesos. Con ese dinero se realizó la construcción y equipamiento tanto del edificio como del cuartel: se compraron uniformes, una pequeña autobomba, un camión cisterna de 6000 litros y una camioneta Ford Ranger.

El destacamento tiene una guardia, una sala de estar, una amplia cocina, dos baños, mientras que en planta alta está compuesto por dos habitaciones equipadas con placares. También hay una sala de 45 metros cuadrados, prevista para instancias de capacitación.

La concreción del proyecto demandó tres años, desde que la Asociación eligió el terreno, hasta la apertura de ayer.

El equipo de rescatistas está formado por 12 integrantes entre bomberos voluntarios y efectivos permanentes. Vena destacó que es una obra muy esperada por la comunidad, ya que permitirá mejorar la asistencia en el sector ante posibles incendios e incidentes.

“Quiero reconocer a los perlenses, que iniciaron esta tarea con una bicicleta y un balde de agua. Los bomberos merecen nuestro permanente apoyo y acompañamiento”.Aníbal Tortoriello. Intendente de Cipolletti

400 metros cuadrados tiene el edificio.

El proyecto del nuevo cuartel demandó una inversión de 3 millones de pesos. Incluyó la compra de trajes, un autobomba y otros dos vehículos.