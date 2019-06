“De haber continuado con el estatus de comisión de fomento, cumpliríamos 33 años de autonomía e independencia de Cipolletti. Hoy, Las Perlas sería un municipio como tantas otras localidades de la provincia que se encuentran a pocos kilómetros de distancia de otras ciudades importantes”, enfatizó el referente Néstor Padilla.

Manifestó que “los candidatos y políticos se han negado siempre a ver esta situación planteada por los habitantes perlenses” y sostuvo que ese comportamiento “es negar el derecho a la emancipación social, es ver la constitución provincial con un solo ojo. Está claro que mientras muchos no respetan las leyes, nuestra comunidad sigue creciendo a pasos agigantados”.

17.000 habitantes tiene Las Perlas, según algunas estimaciones.

La comunidad, hoy un barrio de Cipolletti, no para de crecer. Se siguen asentando familias. Sin embargo, la enorme mayoría de los pobladores no tiene domicilio legal en el lugar sino en Neuquén y otras ciudades. Eso explica que el padrón electoral para las municipales no supere las 1048 personas.

