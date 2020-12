Las Grutas: escándalo por un boliche en la playa en plena pandemia

Fue el primer fin de semana desde que se abrió la temporada de verano , y era el primer fin de semana que abrían los locales gastronómicos con estrictas medidas de seguridad. Pero los locales bailables no estaban habilitados para funcionar, tampoco se permitían eventos culturales. Sin embargo, en la madrugada del domingo en la zona de la playa, parece que la pandemia no existió. Una gran cantidad de personas coparon un reconocido parador, hubo un show musical, baile, y ninguna medida de seguridad. Mientras el panorama sobre la arena era aún peor, con una concentración multitudinaria de jóvenes que aprovechaban la música del pub para montar su propio festejo.

fiesta las grutas 2.jpg En la playa los adolescente se amontonaron al ritmo de la música que salía del pub.

A pocos metros del local, sobre la playa, la situación aún fue más dramática. Cientos de adolescentes se concentraron frente a la zona de las carpas y aprovecharon la música del DJ del bar. Por el frío, el grupo se concentró en pocos metros, para resguardarse del viento. Allí compartieron bebidas hasta el amanecer. Allí tampoco llegó ningún tipo de control para desarticular el evento.

El Municipio de San Antonio Oeste, luego de lo ocurrido y en el marco del eclipse total de Sol que convocó a miles de turistas a Las Grutas, tomó cartas en el asunto e inició una investigación para conocer detalles de lo ocurrido. Según pudo conocer LM Cipolletti, el concesionario a cargo de la administración del parador de playa incumplió con la normativa municipal ya que no podía abrir bajo la metodología de pub bailable y mucho menos permitir que se convierta en un boliche.

fiesta las grutas 1.jpg En el interior no se utilizaban los barbijos ni respetaba la distancia social.

“Estamos evaluando las actuaciones a realizar, pero el gran problema es que justo esa noche en ese local no hubo inspección municipal y no se pudo constatar lo ocurrido. El Juez de Faltas local no convalidad sanciones por videos, sino que debe existir la presencia de los inspectores en el lugar del hecho. De igual forma, estamos evaluando la posibilidad de restringir horarios de restaurantes y bares para evitar estas situaciones. Igual, repito, no están habilitados los boliches”, explicó el secretario de Gobierno Joaquín Landiver a LM Cipolletti.

Explicó que el sábado por la noche los inspectores realizaron controles en otros lugares, y constataron que sí se cumplían los protocolos. “Los lugares que están habilitados, deben cumplir con protocolo”, añadió.

Desde Turismo lamentaron lo ocurrido y admitieron que se trató de una mala imagen para la ciudad que recién abre sus puertas al turismo.

“Lo que pasó fue un acto de incumplimiento de los protocolos por parte del concesionario del local. Esto para nada pone en peligro la temporada, pero si nos perjudica la imagen. Desde turismo trabajamos en el sello de calidad sanitaria, y que pase esto es una mancha a nuestro trabajo. Es un golpe negativo y esperamos que no se repita”, contó Leandro Hernández, secretario de Turismo de Las Grutas.