Carla Bongiovanni, una estudiante de medicina de 27 años, tomó este miércoles un taxi en la plaza San Martín de Cipolletti junto a madre y su beba de un año. Antes de ingresar al vehículo, ambas mujeres advirtieron una actitud extraña del chofer, quien se acercó hablando en voz alta y amenazando que no iba a llevar a personas que no sean familiares.

“Llegó gritando al auto y nos preguntó de muy mala manera si éramos familiares, porque sólo lleva a personas de un mismo grupo familiar. Que si no lo éramos o le mentíamos, no nos iba a llevar. Le respondí que la beba era mi hija y la señora mi madre, e íbamos a la misma casa. Recién ahí nos dejó subir”, contó Carla en diálogo con LM Cipolletti.

El taxi comienza el viaje, hace unos metros por calle Yrigoyen y dobla por Miguel Muñoz hacia la zona norte. Las pasajeras iban a su casa en el barrio Del Trabajo.

“En una cuadra, desde Irigoyen hasta 9 de Julio, nos dijo de todo. Nos dijo que él no podía comprobar si éramos familia y nos pedía que le mostremos el DNI. Además, nos acusaba de que éramos pacientes activos de Covid-19. Decía que él no trabajaba por la plata y que no iba a hacer este viaje para enfermarse, e insistía que le mostremos el documento para corroborar la dirección. Todo de muy mala manera. Eran tantos los gritos que mi nena se asustó y se puso inquieta”, expresó la joven. Además, dijo que le explicó que eran personas sanas y que conocían a la perfección todos los protocolos para evitar los contagios.

Indicó que la situación se tornó muy incómoda, y que en un momento el chofer les dijo que se bajen.

“Le dije que si no quería hacer el viaje, que nos lleve al mismo lugar donde lo habíamos tomado. Estaba muy sacado, tenía un comportamiento errático. Nos quería dejar a mitad de camino y no se lo permitimos. Además, decía tener mucho miedo al virus, sin embargo tenía el barbijo en la pera, no tenía alcohol en gel y ni siquiera el nailon protector que divide la parte de atrás del auto con la de adelante. Esa persona no estaba en condiciones optimas de manejar”, sentenció la joven.

Al volver a la parada en la plaza San Martín, tomaron otro taxi y comentaron la situación. El nuevo chofer dijo que no se le puede exigir el DNI a los pasajeros y que cumpliendo con los protocolos, no debería haber inconvenientes.

“Por la tarde quise hacer el reclamo en la empresa de taxi, pero me encontré con que no cuentan con una base operativa, sólo tienen la parada en la plaza. Apenas pueda voy a ir a la oficina de Transporte del Municipio a formalizar el reclamo porque esta persona no puede maltratarnos así. Entiendo también que hubo una cuestión de género, porque si hubiéramos sido varones, o si en vez de mi mamá iba con mi novio, estoy segura que no habría pasado nada”, explicó Carla.

Por la tarde la joven realizó una publicación en Facebook contando lo sucedido y el posteo se viralizó en las redes sociales consiguiendo que se comparta un centenar de veces. Además, dijo que varias personas le escribieron contando situaciones similares con este mismo taxista.