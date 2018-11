“Para nosotros fue un gesto muy especial y nos sentimos orgullosos. Formados en la vía empresaria en Cipolletti, de la mano de nuestro viejo, este reconocimiento a él nos pareció un gesto muy lindo”, sostuvo el doctor Alejandro Schroeder, director médico de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

Según explicó Agustín Arieu, decano de la Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Empresa de la UFLO - unidad académica que albergará la cátedra - la idea de contar con un espacio para futuros emprendedores de la región está inspirada en iniciativas académicas similares que se dan a nivel nacional. “Encontramos en Herman Schroeder la figura representativa de este espíritu emprendedor que queríamos impulsar. Él ha formado instituciones con la que UFLO tiene desde hace muchos años tiene contacto en cuanto a proyectos de índole educativa”, sostuvo el decano.

Lo que se buscará a través de las clases será potenciar sus capacidades, impulsar la cultura emprendedora y apoyarlos en la formulación de los proyectos y consolidación de los emprendimientos.

El doctor Alejandro Schroeder señaló que como institución estaban “muy comprometidos con la educación y formación de gente”. El director médico de Fundación Médica destacó la actividad académica que se desarrolla en Cipollettti y que le ha dado un perfil particular a la ciudad. “El 10% son universitarios y existe otras tantas alternativas de formación y la proyectan distinto de cara al futuro", indicó Schroeder.

Y agregó: "Si, además, esa actividad académica está asociada con las empresas se potencia mucho más y con ese perfil creo que va a tener un buen desarrollo”.

Las disertaciones no tienen costo alguno y están abiertas a toda la comunidad. Los interesados podrán enviar un e-mail a catedraemprendedores@uflo.edu.ar para inscribirse. Desde UFLO indicaron que si la demanda lo requiere formarán dos grupos de personas que no superen los 40 postulantes. Desde esa unidad académica puntualizaron que no debería ser una limitación la cantidad de participantes porque es el espíritu con que se creó la cátedra.

