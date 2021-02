Landriscini a Tortoriello: "Tiene poca memoria"

"Aníbal Tortoriello parece no asumir o no querer recordar el derrumbe económico al que condujeron las políticas de Cambiemos -a quien representa-. Tal vez no forma parte de los sectores mayoritarios de la población que las sufrieron". Así respondieron desde el Frente de Todos las críticas del ex intendente cipoleño hacia Nación y Provincia. El precandidato a diputado del PRO, anticipó la discusión electoral del 2021 y había afirmado que hay gran malestar en la ciudadanía por la situación económica.