La Uocra en estado de alerta por la falta de obra pública

Ahora, el gremio está gestionando una audiencia con el senador nacional y gobernador electo Alberto Weretilneck, en procura de que interceda ante los gobiernos nacional y provincial para que se destraben las obras y los trabajadores de la construcción puedan acceder a las fuentes laborales que tanto les urge tener.

Expresó que la Uocra Río Negro que conduce está en contacto con las seccionales Zona Andina, a cargo de Nicanor Espinoza, y Zona Atlántica, liderada por Damián Miller, para coordinar gestiones e iniciativas en busca de respuestas por parte de las autoridades y para, si es necesario, lanzar medidas de fuerza conjuntas si los resultados no son los esperados. Cabe precisar que la Uocra Río Negro tiene jurisdicción desde Catriel hasta el Alto Valle, el Valle Medio y la Línea Sur.

Garrido mencionó que, en 2021, por acuerdo de Nación y Provincia, se licitaron para distintas localidades 1.324 viviendas, de las cuales no se ha ejecutado ninguna hasta la fecha. En 2022, se licitaron otros dos paquetes habitacionales, uno de 171 viviendas y otro de 349, pero ninguno de ellos ha comenzado.

Duras críticas a los gobernantes

La preocupación y la bronca cunden en la Uocra. Así, el dirigente Juan Garrido no dudó en calificar de “inútiles e ineptos” a quienes detentan cargos en Nación, Provincia y los Municipios por la falta de iniciativas para lanzar las obras de viviendas que tanto se necesitan. Por otro lado, agregó que, de siete obras de construcción de terminales de ómnibus, cinco están paralizadas, entre ellas la de Cinco Saltos, y dos avanzan muy lento. Destacó que las obras se paran o no se cumplen porque los gobiernos no actualizan los valores presupuestados a las empresas, pese a la gran inflación.