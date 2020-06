Crisafulli señaló que, de no recibir el refuerzo, no podrán hacer frente a los gastos de servicio de agosto y septiembre. "A pesar de que el funcionamiento es mínimo, la cuota de gastos de funcionamiento está tan retrasada respecto de los valores reales de los precios de bienes y servicios. Ni siquiera vamos a poder afrontar con esa cuota los pagos de los servicios en el mes de agosto y septiembre si no tenemos un refuerzo presupuestario", detalló, y agregó que "estamos esperando un auxilio" por parte del secretario de políticas universitarias.

"Estamos con un presupuesto de prórroga de presupuesto 2019 que fue un presupuesto aprobado en el 2018 y que, por lo tanto, en la cuota de gastos de funcionamiento en términos reales en relación a la inflación y la devaluación es una cuota de funcionamiento de un 50% menor que en el año pasado", continuó la explicación el rector.

"Esperamos que el Ministerio de Educación tome cuenta de esta situación de emergencia critica donde ya hemos pasado de un ahogo a un estrangulamiento financiero", subrayó.

Al mismo tiempo, el rector recordó que la UNCo estuvo "muy castigada en los últimos cuatro presupuestos universitarios" y que, actualmente, hay un faltante de mil millones de pesos "por decisiones de la distribución del presupuesto y que nos ha impactado al llegar a un punto en el que ya no podemos hacer más malabarismo para afrontar los gastos de funcionamiento".

