La temporada de riego llegó a su final tras un mes extra

Ayer, el referente del Consorcio de Regantes local, Eduardo Artero, indicó que se deberá esperar un tiempo para que el canal se seque completamente y aguardar que no se produzcan lluvias para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento más imprescindibles.

Expresó que no se cuenta con demasiados recursos y como este año la circulación de caudal ha continuado por más tiempo, no se podrán realizar grandes obras de mejora. Los plazos se han acotado casi un mes ya que la temporada de riego no pude demorarse más allá de agosto.

LEÉ MÁS

Intensos trabajos para garantizar agua potable en Cipolletti y Oro

Encontraron residuos patógenos en un canal de riego de Guerrico