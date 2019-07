La solidaridad de Tarzán: cocina y regala la comida

También aprovecha los cueritos de los cerdos y, con fideos, arroz o las verduras que pueda conseguir cocina suculentos guisos, que lo dejan más que satisfecho. Y, como prepara cantidades bastante generosas, reparte entre sus vecinos y conocidos todo lo que puede. Junto con su preciado jamón de cabeza de chancho.

“No me dejan en paz con el tema de mis tierras. Ahora, parece que quieren que me quede apenas con un lote chiquito y quitarme todo el resto, unos seis o siete lotes”, manifestó ayer, pero enfatizó que, pese a estas circunstancias, no se olvidará nunca de otros que la están pasando peor que él, que todavía hace alguna changa y se las rebusca, y seguirá donando comida.

Y manteniendo, además, a unos 22 perros, que son sus mascotas y compañeros más fieles.