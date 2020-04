"La Patagonia estaría en condiciones de flexibilizar la cuarentena"

Pichetto resaltó que la Argentina debe dejar de lado el “proceso planero”, basado en el aumento en los planes sociales y las asignaciones universales, para volver al “proceso productivo”. Y puso como ejemplo a seguir a Bahía Blanca.

“La Asociación Ganadera de Bahía Blanca tuvo un rol importante colaborando con los sectores más vulnerables de la sociedad. Es el ejemplo de lo que es una ciudad potente donde la economía privada y la conjunción con lo público funciona eficazmente”, resaltó.

Para Pichetto, no solo es necesario cuidar la salud de la población sino también la salud de las pymes para que “no quiebren a mitad de año” porque “sin empresarios no hay trabajadores”. Y señaló: “Hay que terminar con esa lógica perversa de creer que el problema de la Argentina son los empresarios”.

Con respecto a los monotributistas, los autónomos y los trabajadores informales que también vieron resentidos sus ingresos por la paralización de la economía, dijo que “es necesario que vuelvan a trabajar porque Argentina está al límite de la tolerancia”.

Si bien celebró la llamada “cuarentena administrada”, aseguró que en las provincias del sur del país -donde se registran menos casos- ya se podría pensar en habilitar algunas actividades comerciales e industriales.

“Le podemos echar la culpa a Macri o al último gobierno de Cristina, pero no hemos encontrado un modelo sostenido que nos permita tener una estructura que nos permita ayudar a las empresas y eso se va a resolver vía emisión y cuasimonedas. Ya se percibe una retracción de pagos muy grande y el mes que viene va a ser peor”, pronosticó.

Durante el reportaje, el ex senador mostró su disconformidad con la paralización del Poder Judicial y Legislativo. “El Congreso nunca debería haber entrado en cuarentena. Si a mí me hubiera tocado ser senador hubiera estado en mi oficina. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, donde prolongar la cuarentena fue un error. Si el Poder Ejecutivo puede, por qué no van a poder hacerlo los otros dos poderes. Si no, se gobierna por decreto de necesidad y urgencia y se distorsiona la democracia”, concluyó.

LEÉ MÁS

Comerciantes cipoleños están al borde del abismo por la pandemia de coronavirus

Terminó preso con pulsera electrónica por romper la cuarentena 4 veces

Hombre que quedó colgando con su camioneta pagó $150 mil de multa y fue donado al hospital