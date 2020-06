La nieve cubrió de blanco la ciudad y todos querían su foto

La ciudad amaneció con un frío “cordillerano” que anticipaba que los pronósticos del tiempo no estaban equivocados, pero hasta el mediodía fue un duro día invernal como tantos otros. El aire helado hacía que no alcanzaran los abrigos y el cielo estaba gris, pero durante la mañana la nieve no se asomó. Los primeros copos, casi imperceptibles, cayeron sobre Cipolletti pasadas las 12:30 y poco a poco se fueron intensificando hasta dejar un manto blanco sobre la ciudad.