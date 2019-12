La jueza rechazó el pedido de desalojo de la última toma

La jueza Laura González Vitale no autorizó el desalojo forzoso de la toma Barrio Nuevo, la última que se forjó durante la gestión de Aníbal Tortoriello en cercanías al Anai Mapu y que, a diferencia de otras, es masiva y va camino a la consolidación. Lo pidió ayer la Fiscalía, pero la magistrada no hizo lugar porque no están dadas todas las condiciones.