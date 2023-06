El proyecto de construcción de 209 viviendas y un parque en el terreno de Alem y Kennedy fue, cuando menos, sorpresivo. Y en función de los reclamos que provocó, se podría presumir que también fue apresurado. La situación de la Estación Meteorológica, que tenía que ser trasladada, deja en claro que el Municipio no resolvió todos los interrogantes que planteaba la iniciativa.

Rodolfo Merlino, responsable de la estación, difundió ayer una carta abierta a la comunidad en defensa del centro de monitoreo climático en el que ratificó que las tierras no son del Municipio y expuso que una mudanza imprevista desvirtuaría los registros históricos del clima de la Estación, que comenzó a funcionar antes de la fundación de la ciudad.

El referente de la Estación recordó que las tierras fueron cedidas al SMN (ver aparte) y consideró que el Municipio “antes de crear falsas expectativas en los vecinos deberían de remitirse a lo actuado con anterioridad y respetar lo escrito y pactado”.

La Estación Meteorológica “es la institución gubernamental más antigua y de mayor permanencia de la ciudad, superando a correos que arriba con la llegada del tren y el telégrafo, no hay nacional, provincial ni local que la supere”, dijo Merlino.

El jefe de la Estación no descartó una mudanza, pero explicó que se requiere seguir una serie de pasos para no desvirtuar los registros históricos. Esos pasos no fueron contemplados en el proyecto, que se licitó, demostrando un importante grado de improvisación en el plan del Procrear.

La mudanza debiera garantizar “un espacio similar, que cumpla con las exigencias científicas”, dijo Merlino. Además, aseguró que se debe hacer una medición paralela de entre tres y seis meses para poder extrapolar los datos de la ubicación actual a la futura.

Las tierras

El Ejecutivo ratificó esta semana al Concejo Deliberantes que las tierras le pertenecen. El jefe de la Estación Meteorológica rechazó esa afirmación. Relató que el observatorio dependía de Fuerza Aérea Argentina y por añadidura del Ministerio de Defensa, que era dueño de las tierras del Parque Rosauer. Cuando el Municipio pidió la cesión, ofreció a cambio las tierras comprendidas entre las calles Alem, Kennedy, Yrigoyen y Río Limay, comprometiéndose a efectuar las transferencias de titularidad correspondientes. Los predios cambiaron de dueño, pero la presentación de papeles nunca fue realizada por el Municipio. Lo que nunca hizo Municipalidad, lo hizo el SMN y el Estado Nacional en el año 2017 bajo la atenta mirada de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

La carta abierta de Merlino:

Mi nombre es Rodolfo Arnaldo Merlino. Soy el responsable de la Estación Meteorológica Y Magnética Cipolletti. Tengo 67 años, y ejerzo mi profesión desde hace 38. Mi número de registro profesional es SMN 2914.

El método científico, desde Galileo Galilei, nos ha sacado de las sombras. La electricidad, la radio, la televisión, los GPS, los teléfonos, los viajes espaciales, los antibióticos, las vacunas, los telescopios, la anestesia general, la depuración del agua, las radiografías, las resonancias, los rascacielos, los aviones, los trenes, la conservación de los alimentos, el cine, las fotografías, los computadores, los métodos de observación del tiempo y nuestra vida al completo, dependen de una ocurrencia de Galileo. Una ocurrencia en tres pasos para averiguar entre todos cómo funciona el mundo. La comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico.

Gracias al método científico tenemos herramientas para erradicar una pandemia, o para hacerla soportable: la del coronavirus, por ejemplo. Gracias a la ciencia no hay viruela. Gracias a la ciencia, los pacientes VIH positivos ya no se mueren de SIDA, sino que llevan su enfermedad como pacientes crónicos. Gracias a la ciencia, muchos cánceres se curan. Pero también gracias a la ciencia se salvan vidas y bienes de posibles desastres naturales teniendo a mano la información y/o los pronósticos meteorológicos.

Rodolfo Merlino invitó a los vecinos a observar el eclipse desde la sede de la Estación Meteorológica Cipolletti. Rodolfo Merlino invitó a los vecinos a observar el eclipse desde la sede de la Estación Meteorológica Cipolletti. Francisco Sánchez V.

Y que después de 300 años de éxitos científicos resulta estremecedor ver que se ningunee o quiera erradicar un importante observatorio meteorológico que lleva 120 años y que el 21 de julio cumplirá 121. De esos 300 años, Argentina, orgullosamente, tiene un Servicio Meteorológico de 150 años (el cuarto del mundo en ser creado), la mitad del tiempo científico, cuya Directora es actualmente la Nº 1 en meteorología del mundo. La norpatagonia cuenta con una estación meteorológica que está siendo testigo, con sus 120 años, del impacto del comportamiento climático en el corazón de una ciudad, ya que la mayor cantidad de observatorios están en las periferias y espacios abiertos y extensos, como también está viendo con sus propios ojos, (a través de los del personal y las estadísticas) el acelerado cambio climático motivado por el calentamiento global. La creencia, por desconocimiento de cómo funciona la ciencia y su importancia, hace que muy pocos noten que en esta humilde estación se está cumpliendo con dos de los tres pasos que se requieren en la ciencia, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación y observación directa, y en nuestro caso se hace no solamente en meteorología, sino también en magnetismo terrestre.

Leyendo el titular de un diario en donde dice “un lote con muchos dueños”, creo que vale una aclaración. El SMN en época de la relocalización de la Estación meteorológica en los años 70 del siglo pasado dependía de Fuerza Aérea Argentina y por añadidura del Ministerio de Defensa. En ésa época, Municipalidad solicita el espacio y a cambio cede las dos fracciones de tierras comprendida entre las calles Alem, Kennedy, Irigoyen y Río Limay, comprometiéndose a efectuar las transferencias de titularidad correspondientes. Cosa que nunca se hizo, en el 85, Municipalidad transfiere en donación la totalidad de las tierras a Salud Pública, a lo que el SMN eleva protesta solicitando la devolución y titularidad. Un decreto ordena la devolución de las tierras, pero como el donante era Municipalidad, se lo devuelven a ella. Y nuevamente incumplen la solicitud de transferencia. Pero lo que nunca mencionan en la nota es que tampoco se había hecho la transferencia del Parque Meteorológico, hoy rebautizado Rosahuer a Municipalidad, en nuestras oficinas hay documentación que así lo testifica. Lo que nunca hizo Municipalidad, lo hizo el SMN y el Estado Nacional en el año 2017 bajo la atenta mirada del AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) es cuando definitivamente se le dá la titularidad al SMN con el SAF Nº 452 con Situación General Administrable.

Hay personas que por ver un espacio abierto, sin uso para viviendas u otro uso social, piensa que es un despropósito, pero tienen que entender que no es capricho, es lo que se necesita para que nuestro sistema científico tenga datos reales, que no puedan ser modificados por cercanía de construcciones que produzcan barreras, generen radiaciones, que por abundancia de materiales ferruginosos o equipos electrónicos inhiban los sensores del magnetómetro.

Aunando esfuerzos, el personal ha tenido, a lo largo de no menos de 30 años, salir a dar explicaciones de los por qué, y la situación se repite una y otra vez con cada cambio de dirigentes, y es valorable sus propuestas, pero siento que es una mezcla de impulsos de cambio, deseos de satisfacer la necesidad de viviendas, mejorar el entorno barrial (todo entendible y respetable) pero creo que el error (si es que se lo pueda llamar así) está en que antes de crear falsas expectativas en los vecinos deberían de remitirse a lo actuado con anterioridad y respetar lo escrito y pactado. Porque anuncios sin tratamiento previo con el SMN generan malestar que luego pululan en todas las redes sociales instaurando diferencias entre nuestros vecinos que está calando más de lo que uno se imagina en una población carente del conocimiento de lo importante que es un centro de registros científicos como el que con orgullo se desarrolló junto a la ciudad. No debemos ignorar que quién solicitó su instalación fue el mismísimo Ingeniero César Cipolletti, de quién la ciudad hereda el nombre.

La Estación Meteorológica es la institución gubernamental más antigua y de mayor permanencia de la ciudad, superando a correos que arriba con la llegada del tren y el telégrafo, no hay nacional, provincial ni local que la supere, lleva 44.195 días de acumulación de valiosos datos científicos y tan solo por historia debería de ser respetada y valorada.

Puede ser factible mudar de lugar, pero sin perder la locación, la identidad de los datos son de Cipolletti, pero para que ello ocurra, deben de ofrecer un espacio similar, que cumpla con las exigencias científicas, necesidades edilicias y servicios complementarios para el normal funcionamiento. Pero también deben saber, que en ése caso todos los datos obtenidos con anterioridad debe tener correcciones para poder ser extrapolables al nuevo emplazamiento, y deben hacerse a todos y cada uno de los elementos climáticos para obtener la curva de desviación de la variación que con seguridad puede sufrir al estar en otro lugar y otro entorno y para ello se necesita entre 3 y 6 meses de observaciones paralelas. Como también puede ser admisible la creación de un parque respetando ciertos parámetros para evitar interferencias.

Gracias por el tiempo de lectura.