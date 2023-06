Pedirán que se reúna el Consejo de Planeamiento por el Procrear II

En la institución, no cejan en su rechazo al lugar elegido para la propuesta habitacional que impulsan la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación y la comuna, y que se prevé instrumentar a través del plan Procrear II.

El referente del Colegio, Fernando Meléndez, manifestó este miércoles que el Ejecutivo municipal no puede concretar emprendimientos de alto impacto como del cuadrante mencionado sin tener en cuenta la opinión y los puntos de vista de las instituciones y entidades representativas de la comunidad y que tengan, por su actividad, conocimiento de los temas que hacen al desarrollo urbano.

Expresó que, a pesar de la trascendencia de sus funciones, el Consejo de Planeamiento no ha sido convocado de manera formal y a cabalidad desde la época del ex intendente Julio Rodolfo Salto, ya fallecido. Indicó que ninguno de sus sucesores, hasta la actualidad, ha llamado a reunión formal de la instancia, lo que no dejó de lamentar y cuestionar.

Ante la polémica y el debate público que ha provocado la decisión de construir módulos habitacionales en el cuadrante mencionado, sostuvo que se impone llevar la discusión del asunto al ámbito más adecuado, que no es otro que el Consejo, cuyo rol es de tal importancia que figura en la Carta Orgánica Municipal.

Meléndez ratificó la intención del Colegio de Martilleros de perseverar en su rechazo a la propuesta del Procrear II en las tierras que han sido elegidas al efecto y dijo que, en cambio, propiciará la realización del emprendimiento en tierras ubicadas en otro punto de la ciudad, ya que hay lugares disponibles que se pueden aprovechar perfectamente y sin inconvenientes de ningún tipo.

El dirigente indicó, por otro lado, que su institución todavía está esperando la respuesta del Municipio al pedido de informes que le presentó el pasado 22 de mayo sobre los términos, condiciones, autorizaciones y estudios de impacto ambiental, entre otros asuntos, que se hayan concretado y que avalen el actual proyecto del Procrear.

Consideró, al efecto, que el tiempo transcurrido es ya significativo para el cumplimiento de la obligación de informar que tiene la comuna.

Cabe señalar que el Colegio de Martilleros están en contacto con los vecinos de los barrios aledaños a las tierras de la polémica, los cuales también se oponen a la ubicación que se impulsa para el proyecto habitacional. Los opositores a la propuesta, tal y como está formulada, esperan ser escuchados por las autoridades municipales.