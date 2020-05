La desesperante situación de los ahorristas que pagan un auto

Ahorristas que están pagando un auto cero kilómetro expresaron su malestar abiertamente, ante la enorme dificultad para cubrir el pago de las cuotas que no dejan de incrementarse, mes a mes. Aunque en tiempos de cuarentena obligatoria se supone que las automotrices no pueden ajustar los valores, advierten que los costos de fabricación regidos por el dólar no paran de crecer y luego estos son absorbidos irremediablemente por los ahorristas que están pagando un plan, sumado a otros intereses y derechos administrativos.