Solange se encontraba con su mamá Beatriz en Alta Gracia y realizaba el tratamiento contra el cáncer en el sanatorio Allende. La joven escribió la misiva ya que le costaba hablar, e incluso este jueves brindó otra entrevista en TN, donde manifestó su angustia por no haber podido ver a su familia.

"Mi papá es todo y lo necesito mucho", dijo Solange. "No puedo creer todo lo que ha pasado. Era el derecho del padre a estar con su hija y el derecho de su hija a estar con su padre, nada más, eso era lo único que querían", expresó, por su parte, Beatriz.

"El maltrato que hubo desde Córdoba a Neuquén fue terrible, un ensañamiento total, perseguidos por la Policía como si fueran delincuentes. No puedo creer lo que hicieron", añadió.

Consultada sobre cómo impactó en su hija el hecho de que su papá no haya podido llegar a Córdoba, Beatriz respondió: "Mal, muy mal, porque ella tenía que empezar la quimio, él la tenia que ayudar para hacer cosas. Empezó con vómitos, llora mucho, extraña mucho, Quiere estar con la familia, es simple, nada más".

"Mientras estés bien de la cabeza, tu cuerpo va a estar bien. Entonces ella lo necesita a eso, ella necesita vivir para eso", expresó la mujer. "A mí me está haciendo pedazos toda esta situación", se lamentó.

La carta completa de Solange

Hola, soy Solange, hija de Pablo Musse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso.

Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y los míos para verlo. ¿Quién decide eso, si queremos vernos?Acuérdense: hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona. Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse con todas las precauciones, y eso era lo que iba a pasar.

Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que les hicieron a los dos. Los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fuesen delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie.

Espero que esto que ha pasado con mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia. No quiero que nadie más sufra por estas situaciones, ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta misma situación porque estoy segura que no soy la única. Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos, quiero que esto quede bien claro. Gracias por difundirlo y a no callarse.

La historia de Pablo

Pablo Musse, el vecino de Plottier viajó el pasado sábado junto a su cuñada, quien tiene discapacidad motriz, y al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, le negaron el ingreso por no tener un hisopado negativo de coronavirus. Le realizaron el test en el lugar y le dio resultado "dudoso", por lo que lo obligaron a regresar de inmediato a Neuquén.

Pablo durmió dos horas y tuvo que emprender el viaje de vuelta, escoltado por ocho patrulleros hasta la localidad de 25 de Mayo, en La Pampa, para que no rompa ninguno de los protocolos sanitarios ni las medidas de distanciamiento social. El viaje de vuelta fue tortuoso ya que no pudieron parar en ningún baño y su cuñada, relató, "tuvo que hacer sus necesidades en medio del campo".

Pero no solo eso. En medio de la Ruta del Desierto, Pablo quiso parar para poder descansar y seguir viaje, lo que fue negado por la Policía, quien lo obligó a seguir manejando hasta 25 de Mayo. El pedido del hombre quedó grabado ya que, según él mismo afirmó durante el diálogo, quería dejar constancia por si sufría un accidente de tránsito.

"Si sigo como estoy, voy a matar a alguien o me voy a matar yo porque a alguien se le ocurre que tengo que seguir manejando hasta 25 de mayo. No sé si voy a llegar porque vengo cansado. Dígame el nombre de su jefe porque si me mato antes, no queda grabado", había pedido.

Al regresar a Neuquén, el hombre se recluyó en su hogar donde realizaba la cuarentena para poder volver a viajar. Tenía previsto volver a hacerlo a comienzos de septiembre.