Viajaron a San Luis para asistir a su padre enfermo y no los dejaron pasar

Dos hermanos, uno de Cipolletti y otro de Plaza Huincul, viajaron el fin de semana a la provincia de San Luis para asistir a su padre que se encuentra en grave estado de salud, pero les impidieron el paso. Aseguran que contaban con todos los permisos nacionales de circulación , pero les exigieron una autorización provincial que se obtenía a través de una página web que no funcionaba. “Estuvimos dos horas y nadie nos pudo dar una explicación, y no nos dejaron entrar”, denunciaron.

“A los permisos nacionales les anexamos los certificados médicos de mi padre y la documentación que constata el vínculo familiar, ya que somos los dos únicos hijos. Salimos en viaje y los controles en Río Negro y La Pampa no tuvimos ningún problema. Llegaron hasta Victorica para cruzar a San Luis y advertimos que habían bloqueado con tierra los accesos, por lo que nos tuvimos que desvían una hora y media por la Ruta Provincial 188 hasta Nueva Galia. Allí había un puesto de control muy estricto donde nos revisaron toda la documentación y nos exigían un permiso provincial que se sacaba a través de una página de internet del gobierno de San Luis”, contó Nicolas.

Los hermanos habían intentado en varias oportunidades obtener la autorización, pero luego de llenar los formularios debían recibir una contraseña por correo electrónico para finalizar el trámite. Pero esa contraseña nunca llegó, y el proceso quedaba a medias, sin finalizar.

“La policía que nos atendió no nos ayudó, sólo nos dio la clave de wifi para seguir intentando. Pero fue en vano porque no funcionaba. Le mostramos que no finalizaba el trámite, y no les importó. Entendemos que deben cumplir ordenes, pero tienen que tener un poco de humanidad. Mi padre está enfermo y grave, y necesitamos estar ahí con él”, explicó el cipoleño.

Tras varias insistencias, tuvieron que volverse. Agregaron que eran varias las familias que estaban en la misma situación y que incluso había ciudadanos de la provincia que estaban hace varias horas esperando para ingresar porque son escoltados por Gendarmería hasta un hotel de La Punta donde deben realizar la cuarentena obligatoria por dos semanas.