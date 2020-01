En diálogo con LM Cipolletti, Sabina contó que compró el camión en abril del año pasado por 150 mil dólares, pero dado que ella quería que el vehículo fuera color fucsia, la entrega se demoraría al menos cuatro meses. Confiando completamente en la empresa, la joven cerró el trato. Sin embargo, los meses pasaron y el camión jamás llegó.

Tras casi diez meses de reclamo, en la jornada del miércoles, la joven recibió un llamado de la concesionaria para que retirara los papeles del camión. Para sorpresa de ella, el modelo, la cilindrada y el color no coincidían con lo que había comprado, ese camión costaba 30 mil dólares menos.

"Ayer (miércoles) me hicieron venir a buscar los papeles del camión, pero no era el que yo había pedido. El que compramos valía 150 mil dólares, mientras que el que trajeron a la concesionaria cuesta 30 mil dólares menos y -tanto el modelo, la cilindrada como el color- son diferentes. A este último tampoco me lo quisieron entregar, por lo que decidí poner dos camiones que ya tenía en la entrada en busca de una respuesta", señaló a este medio completamente indignada con la situación.

Camiones.jpg

Tras varias horas de reclamo, Sabina logró que la empresa entablara un diálogo con ella. El abogado de la concesionaria le explicó que podía llevarse el camión sin patentar, tal y como ella había solicitado, aunque por el momento la entrega no se concretó.

“Vino el abogado y arreglamos que yo me lleve el camión al depósito que tenemos en Allen porque no lo quiero dejar acá. Ellos aceptaron, pero lo tiene que mover uno de sus choferes que está autorizado a transitar sin patente. Lo voy a tener ahí hasta que me lleguen los papeles, que ellos mismos me tienen que dar”, confió Sabina.

Sobre el dinero, la joven expresó que aún no se definió por completo. “Creo que con eso también vamos a tener que arreglar, pero por lo menos me puedo llevar el camión de la agencia. A mí me molesta que no sea el camión que yo pedí, pero lo necesito para trabajar. Al principio me dolió muchísimo, pero después de todo lo que me hicieron, necesito que me entreguen el camión”.

En este sentido, Sabina reveló que perdió por completo la confianza en la concesionaria. “Uno confía porque es una agencia y paga, pero la verdad es que ya no se puede confiar en nadie”, sentenció.

LEÉ MÁS

Una neuquina pagó por un súper camión pero le entregaron un modelo más barato: se atrincheró