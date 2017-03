La Asociación Chilena Bernardo O’Higgins denunció públicamente al Municipio por el pésimo estado en que se encuentra un sector de las instalaciones de la entidad, que fueron cedidas en 2013 a la comuna por un período de diez años. Actualmente, en el lugar funciona la escuela de danza.

Además, en la institución que representa a la colectividad trasandina hay mucho malestar porque el intendente Aníbal Tortoriello no ha respondido a las reiteradas solicitudes de audiencia que le han planteado.

Su titular, Lastenia Hernández, no ocultó su bronca y desazón por el descuido en que se encuentra el espacio del patio, donde se han acumulado sillas y mesas rotas, dando un espectáculo que deja mucho que desear. Además, no se han efectuado los trabajos que se habían comprometido y así se terminaron de estropear 50 bolsas de cemento mojadas por sucesivas lluvias.

El Municipio tenía que hacer un quincho y unos baños, pero las tareas no fueron cumplidas en forma debida y hoy el sector está convertido en “un desastre”.

El año pasado se planteó un reclamo similar y parecía que todo se iba a encaminar del mejor modo posible para las partes. Sin embargo, la situación en vez de mejorar, empeoró y ahora recrudecen los cuestionamientos.

“Solamente arreglaron una partecita porque les convenía”, enfatizó la dirigente, quien manifestó que en persona fue tres veces a la Municipalidad para gestionar una audiencia con Tortoriello, pero todavía aguarda una respuesta.

“He sido toda mi vida una personas preocupada por los problemas sociales y he colaborado en todo cuanto he podido. Estoy jubilada y por mi cargo no cobro un peso. Todo lo que hago es porque quiero hacerlo”, manifestó y pidió a las autoridades comunales que respeten lo convenido y que se avengan a conversar con ella, que encabeza una comisión directiva que la respalda y a la que debe rendir cuentas por su gestión.

Acuerdo en duda

Con dificultades para funcionar

Así no se puede. La Asociación Chilena prestó la mayor parte de su inmueble ubicado en O’Higgins 95. Ahora hasta tiene inconvenientes para cumplir sus propias actividades.

Gestiones consulares. El miércoles 22, representantes del Consulado de Chile en Neuquén atenderán distintos trámites en la entidad cipoleña.

Atención necesaria. La colectividad del vecino país suma varios miles de personas en la ciudad y la región.