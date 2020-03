La Amistad va a La Chacra por el triunfo y la clasificación

El partido que se disputará esta tarde en la capital neuquina será un mano a mano entre rivales directos, porque el Rojo, que tiene cinco unidades y viene de levantada, con una victoria se acomodaría en la zona de clasificación y relegaría a los rionegrinos.

En ese contexto, La Amistad va por todo a La Chacra, con el retorno de su goleador Henry Sáez, quien se lesionó en el enfrentamiento de ida contra Independiente.

Pacheco deberá realizar una serie de cambios obligados por las expulsiones de Adrián Mora y Martín Priotti en el empate ante Unión. Además, el volante Fernando Fernández estuvo durante la semana con un cuadro de fiebre y angina, por lo que no entrenó con normalidad.

Luciano Roberti, expulsado en la ida ante el Rojo, cumplió la sanción e ingresará por Mora, mientras que el lateral Luciano Salome jugará en lugar de Priotti. Por su parte, Fabio Verón cambiará de posición respecto del cruce ante el Mago para ocupar el lugar de Fernández. Además, se dará el ingreso del Goldo Sáez.

En Independiente, Guillermo Doglioli repetirá el once que empató de visitante con Rincón. El delantero y capitán Mauricio Villa se resintió de la lesión y no llegará al cruce ante su ex equipo.

A las 18, en Allen, se pondrá en marcha el segundo partido de la zona, entre Unión y Rincón, en el que los rionegrinos quieren ganar para seguir con esperanzas hasta la última fecha y los neuquinos buscarán los tres puntos que lo posicionen en la segunda ronda con anticipación.

En la zona 4, con la presencia de Deportivo Roca, los cuatro equipos tienen chances concretas de clasificar. A las 15, Alianza (4) recibe a Puerto Moreno de Bariloche (5) y, a las 18, Cruz del Sur (7) al Naranja.