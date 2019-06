Juntos apelará la apertura de urnas que decidió la Junta Electoral Municipal

“Hay procesos legales que seguir y no se cumplieron. Esta Junta no está acorde a derecho y lo que quiere hacer es un disparate. Abrir las urnas es un disparate. Y no digo esto porque salgamos perdiendo. Es un disparate hacer esperar a la gente que votó, un papelón jurídico”, sostuvo Rodrigo Buteler, uno de los apoderados de Juntos.

En diálogo con LM Cipolletti, dijo que la decisión de la jueza electoral municipal fue "arbritaria e inconsulta" porque en ningún momento se corrió traslado a los partidos políticos para que puedan expedirse. Tampoco saben si efectivamente hubo un planteo formal por parte del Pro para que se abran las urnas, como afirmó el intendente Aníbal Tortoriello a través de los medios de comunicación.

“Nosotros no hemos sido notificados de nada”, dijo.

Supuestas irregularidades

Advirtió, además, que la apertura de urnas no está debidamente fundada por la Junta, porque no hubo “ni urnas ni mesas impugnadas, tampoco escuelas impugnadas. Eso es lo raro. Por qué abrir las urnas”.

En el hipotético caso de que las irregularidades que denunció la Junta sean ciertas, Buteler aseveró que estos errores se pueden subsanar cuando se efectúa el escrutinio definitivo. Ese día, los partidos políticos llevan sus actas certificadas, se controlan con las que tiene la Junta, y se corrige lo que técnicamente puede estar mal.

“Hasta la Junta sabe que estas anomalías no inciden en el resultado, en la cantidad de votos”, sostuvo Buteler, quien concluyó: “Si hace esto, es porque -desde el Pro- no aceptan la derrota. No hay otra explicación”.