Hasta ayer, el tribunal se mantenía en la misma postura, pese a la presión social de una comunidad que quiere saber qué pasó con su voto y a la confusión y el desconcierto que puede generar que un candidato reconozca la victoria, pero el intendente de esta ciudad no admita ese resultado y ponga en duda todo el proceso.

“Ante la falta de respuestas, esta madrugada -por ayer- los apoderados nos acercamos y pedimos al tribunal que brinde información. En un principio, no nos dejaron entrar. Tampoco a los otros partidos. Después, lo que sucedió es que nos hicieron ingresar para tener una reunión en la que se nos iban a decir que suspendían el escrutinio provisorio porque había irregularidades en la carga de las planillas y telegramas. Pero nosotros solicitamos que se cumpla con el procedimiento”, relató Alarcón.

Aclaró que ellos no pudieron corroborar los supuestos errores que mencionaba el tribunal porque no mostró las planillas y telegramas, por lo que afirmó: “Nosotros decimos que no hay anomalías”. Incluso porque al momento del cierre de urnas, recuento de votos y suscripción de certificados, los fiscales del partido no manifestaron ninguna irregularidad.

“El provisorio es muy parecido al propio recuento de votos que nosotros tenemos y similar a la vez al que tienen el FpV y la UCR”, aseguró Alarcón.

Llegado el caso, si las irregularidades son ciertas, dijo que se pueden subsanar con los certificados de escrutinio de los partidos. Por lo tanto, no compartió la pretensión del intendente Aníbal Tortoriello, de abrir las urnas. “Lo que está pidiendo no se hace nunca”, consideró.