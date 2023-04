Interlagos: Ya murieron tres trabajadores sin cobrar la indemnización

"Vamos a reclamar que en pocos días se resuelva el proceso de pago. Y si no nos dan bolilla, analizaremos medidas extremas y cortaremos el puente. Lamentable lo del síndico que ha hecho una apelación, por suerte ayer y por la presión mediática que ejercimos, salió una resolución en contra de eso y en favor nuestra. Desde noviembre que está la plata. Ya no podemos esperar más", agrega indignado.

image.png

Otro punto que los inquieta es que les reconozcan los intereses de los últimos meses, cuando el dinero ya estaba supuestamente en el banco, para atenuar la inflación. "No sabemos si van a actualizar los importes y estamos preocupados por eso. Desde noviembre a ahora ¿cuánto se devaluó el dinero a la fecha de hoy? Si no, siempre perjudicado el trabajador. Ya nos pidieron nuestras cuentas bancarias, no entendemos por qué no sale el pago", lamentó.

Y, en ese contexto, aportó un dato que genera tristeza y a la vez refleja cómo el drama laboral afecta la salud de las personas del grupo: "Fallecieron tres compañeros este tiempo y no tengas dudas de que todo esto influye. Son 25 ó 30 años que distribuíamos la gaseosa Interlagos, una vida allí dentro. De repente, quedarte sin trabajo con 50 años o más, mínimo un pico de estrés te genera".