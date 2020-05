Insólitos caballetes bloquean un ingreso en dos barrios abiertos

"Está en la conexión de estos barrios, pero es una intersección pública que no puede ser obstruida. Incluso hay un cordón cuneta hecho, con lo cual es una calle", indicó el coordinador municipal de Tránsito, Daniel Solís.

En diálogo con LMCipolletti, comentó que no se entiende mucho por qué colocaron esos caballetes sobre una calle pública que facilita el ingreso a estos barrios, ya que se puede acceder por otros lugares que están liberados. Es decir, no es la única forma de ingresar. Por Paso de los Libres hay otras conexiones abiertas, al margen de su ingreso principal por General Paz que tiene una garita.

Cuando personal de Tránsito recorrió la zona, habló con algunos vecinos, quienes señalaron a otros del Milenium como los responsables de haber puesto los caballetes para que no ingresen al barrio. Sin embargo, Solís dijo que no pudo acreditar esta versión.

"Ellos dicen que fueron los del Manzanar Milenium, pero son dichos de vecinos, la verdad no lo sabemos. Tampoco pudimos localizar a nadie que se haga cargo de esta situación", comentó Solís.

Y agregó: "Tal vez, cuando retiremos los caballetes, alguien aparezca y podamos saber. Porque los vamos a retirar. Esto no se puede hacer. Hay que ver si no necesitamos utilizar una máquina, ya que -los caballetes-son bastante pesados".

Una de las hipótesis que manejaba el personal de Tránsito, puede ser que los caballetes hayan sido colocados ahí para evitar que ingresen muchos autos cuando el tránsito es muy intenso por General Paz hacia Dante Salto. No obstante ello, no se puede establecer si es así, o fue otro el motivo de la obstrucción.

Antecedente

En agosto de 2019, no fueron caballetes sino montañas de tierra las que colocaron en el Manzanar Milenium para cortar dos calles y evitar así vías de escape a posibles ladrones. Pero como se trata de un barrio abierto, no de uno cerrado, para la Muni no debería obstaculizar la circulación de esta manera.

