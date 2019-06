Infante no quiere a Larraburu en la lista de candidatos

En diálogo con LM Cipolletti, Ornella infante dijo que “no hay que permitir que accedan a los cargos aquellas personas que anteponen sus creencias religiosas por sobre los derechos de las personas, porque son claros pasos hacia atrás, pasos enormes”.

"La discusión del feminismo no se reduce sólo al aborto. Son todas las demandas que se expresan en las calles y en la Asamblea Ni Una Menos", dijo Infante

"No soy obediente, ni sumisa, no milito, ni comparto mi militancia con tibias", apuntó Infante. A través de su cuenta personal de Twitter, la cipoleña le habló directamente a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y le advirtió que en Río negro no quieren candidatos providas.

"Queremos manifestarte que acá en Río Negro no queremos candidatas provida, ni aquellos que jamás los vimos desde que están sentadas en sus bancas. Queremos candidatas comprometidas con mujeres y sectores populares. No queremos otra derrota en Río Negro", criticó, refiriéndose puntualmente a García Larraburu.