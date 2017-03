Las compuertas del dique Ballester se cerrarán el 15 de abril y no el 30 como se había anunciado en un principio.

El 15 de abril las compuertas del dique Ballester cerrarán un nuevo año de riego para el Alto Valle productivo. Así lo indicó a LM Cipolletti el titular del Consorcio de esta ciudad, Eduardo Artero.

“Se adelanta quince días en relación con el año pasado, la AIC dijo que el corte se debe a que falta agua, que hay sequía y que si no el año que viene no vamos a tener agua para regar. Ya estamos en conflicto porque algunos dicen que el corte es el 30, otros que el 15. Pero lo último que se decidió y lo que informó el DPA es el 15 de abril”, indicó Artero.

El productor agregó que desde el último sábado el caudal del canal de riego bajó 10 metros cúbicos, quedando en estos momentos en 51 metros cúbicos. “Con esto ya hay consorcios que están notando la merma, con esa agua hay lugares que no pueden regar porque quedan por debajo de la toma”.

Al respecto, explicó que “es cierto que hay menos agua, pero hay algo que no toman en cuenta y es que la evaporación del agua es más que la que se consume para el riego”. “Pasa que hay muchos que deciden que no tienen ni idea lo que es el agua para el riego, porque hay horticultores que si les cortás el agua a fines de abril y tienen lechuga y acelga se le seca toda o productores que tengan Pink Lady o el chacarero que quiera regar después de cosechar la Granny Smith allá por el 10”.

Artero criticó a las autoridades, asegurando que “muchas veces la gente que toma las decisiones no sabe o no le importa el riego. Acá alguien se encarga de decir cosas que no son coherentes”.

De esta manera, los productores de fruta y los horticultores tendrán apenas cuatro semanas más para utilizar el agua para el riego.

Según el titular del consorcio cipoleño, los entes que determinan estas cuestiones están lejos de la realidad que viven quienes producen en la región del valle.

15 días antes de lo que se había anunciado cerrarán las compuertas del dique.

Deudas

El Consorcio de Riego de Cipolletti no está atravesando por su mejor momento hace ya mucho tiempo. Uno de los problemas en la mora en el pago del canon de muchos inscriptos, mientras que también son muchos los que todos los años se dan de baja.

Respecto de los deudores, la institución salió a cobrar, este mes, por vía judicial más de 10 millones de pesos.