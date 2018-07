¡Hasta siempre, loco lindo!

El cortejo f√ļnebre parti√≥ a las 10 desde la sala velatoria Ocaso, ubicada en Teniente Ib√°√Īez 840. Estuvo acompa√Īada por una docena de autos en la que se trasladaban familiares, amigos y vecinos. Unas 50 personas acompa√Īaron el caj√≥n hasta el nicho, rodeado por la corona del taller mec√°nico Di√©sel Quiroga, lugar donde el Chipi pasaba sus noches.

El caj√≥n quedar√° por unos d√≠as en el dep√≥sito del cementerio hasta que se desocupe alg√ļn lugar. Muchos de los presentes eran conocidos del taller mec√°nico donde dorm√≠a, en la calle 3 de Octubre. All√≠ el Chipi compart√≠a los asados que hac√≠a Tito Molina, quien dec√≠a que era su primo, y al que asist√≠an todos los trabajadores del lugar junto a los hist√≥ricos clientes.

Hern√°n Sandoval (59) estuvo en el entierro. Luego de la ceremonia disfrut√≥ varios minutos de charlas y an√©cdotas junto a la gente del taller. ‚ÄúSi tengo que describirlo, digo que es un personaje de la ciudad, que andaba siempre caminando. Todos lo conoc√≠amos. Era un tipo bueno y llamaba la atenci√≥n porque med√≠a dos metros de altura y los pantalones le quedan siempre cortos. Incluso eso fue un problema porque no entraba en el caj√≥n‚ÄĚ, coment√≥. Agreg√≥ que siempre te ped√≠a una moneda para comprar puchos, y como todos ya lo conoc√≠an, lo ayudaban. ‚ÄúFue todo muy emotivo. Hab√≠a familiares, pero sobre todo amigos y conocidos. Hoy hablamos mucho de sus historias, de cuando se iba caminando hasta Cinco Saltos o al aeropuerto de Neuqu√©n. Era hiperactivo, caminaba todo el d√≠a‚ÄĚ, relat√≥ Sandoval.

Personal del Centro de Documentaci√≥n R√°pida de Cipolletti tambi√©n se acerc√≥ para despedirlo. Mariela Adra y Mirta Nicol√°s contaron a LM Cipolletti que conocieron al Chipi porque iba todas las ma√Īanas a desayunar en el local ubicado en la calle Fern√°ndez Oro. ‚ÄúDesayun√°bamos juntos y logr√≥ conquistar nuestros corazones. Lo consideramos un amigo. En el lugar tenemos un cuadro que hicieron de √©l, y hace un tiempito nos lo regal√≥. Lo tenemos en la oficina‚ÄĚ, relat√≥ Mariela. El Chipi se lo regal√≥ y les pidi√≥ expresamente que le cuiden la obra de arte. ‚ÄúSiempre nos hablaba de Tito Molina, que lo afeitaba, le cortaba el pelo y lo invitaba a los asados que hac√≠an. A veces nos contaba que lo molestaban en la calle y le dec√≠an cosas, y nosotras le recomend√°bamos que no haga caso y que evite pasar por ciertos lugares. Era una persona sin maldad‚ÄĚ, coment√≥ Mariela. ‚ÄúTodas las ma√Īanas pasaba unos diez minutos a tomar un caf√© con leche. Estaba un rato y sal√≠a a caminar. Cuando alguna de las chicas estaba con licencia, √©l preguntaba qu√© hab√≠a pasado y se preocupaba cuando se enfermaban‚ÄĚ, record√≥ Mirta.

Amigos: Adem√°s de familiares y vecinos, ayer se acercaron amigos pacientes de Salud Mental.

El taller de Tito ya no ser√° el mismo

Tito Molina compr√≥ un taller hace 20 a√Īos y ah√≠ conoci√≥ al Chipi. ‚ÄúA √©l lo cuidaba una t√≠a hasta que le dio un ACV y no pudo asistirlo m√°s. Dorm√≠a en una piecita en el fondo del taller. Le daba todas las ma√Īanas su pastilla para la esquizofrenia con un mate. Tambi√©n me encargaba de su comida y la ropa. Lo m√°s dif√≠cil era pedirle que se ba√Īe, no le gustaba, menos en el invierno‚ÄĚ, coment√≥ Tito, quien admiti√≥ que va a sentir su ausencia.

LE√Č M√ĀS

Atropellaron al "Chipi", un reconocido vecino cipole√Īo

Los cipole√Īos le dijeron adi√≥s a Chipi en las redes sociales