Goldo Sáez: "Estamos tratando de que también escuchen al Regional"

Los futbolistas comenzaron a organizarse por grupos de Whatsapp. En la primera carta enviada,} no llegaron a firmar todos los capitanes y, a falta de respuestas, insistirán con un nuevo comunicado, pero esta vez con más voces.

“Todavía no hay respuesta y la idea es seguir dialogando por varias cosas que tenemos pensado proponer. Estamos tratando de armar una nueva carta con todos los puntos charlados”, contó el Goldo Sáez.

El Hety Rueda, capitán de Deportivo Rincón, que comparte zona con La Amistad, también habló al respecto. “El reclamo es que no maten al fútbol del interior. Que le den bola al Regional, al no ser afiliados a AFA ni tener contratos en blanco, hubo jugadores que quedaron desamparados totalmente. No sabemos ni cuándo se vuelve a entrenar. No nos tiene en cuenta nadie, ni de AFA ni de ningún lado. Primero que puedan profesionalizarlo, que vuelva el Federal B, que se arreglen los salarios y se pueda mantener a todas esas familias que quedaron sin laburo”, manifestó.